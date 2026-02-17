Frana nella zona dei binari interrotta una tratta della Circumvesuviana

Una frana ha bloccato i binari della Circumvesuviana, causando l’interruzione di un tratto tra Napoli e Sorrento. La massa di terra si è staccata ieri sera, a causa delle forti piogge cadute nelle ultime ore, e ha riversato detriti sulla ferrovia. Questo incidente ha costretto i treni a fermarsi, creando disagi ai pendolari.

Tempo di lettura: < 1 minuto Una frana ha interessato la zona dei binari della Circumvesiana: per questo è stata interrotta una tratta lungo la linea Napoli-Sorrento. È quanto comunica l'Ente Autonomo Volturno, che attraverso una nota fa sapere come a causa della "segnalazione di una frana in zona Castellammare Terme (via Panoramica)", per la quale sono intervenuti tecnici e polizia municipale, dalle ore 9 "la tratta ferroviaria Pioppaino-Vico Equense è interrotta". Pertanto, i treni in partenza da Napoli per Sorrento limiteranno la corsa a Pioppaino mentre quelli in partenza da Sorrento per Napoli limiteranno la corsa a Vico Equense.