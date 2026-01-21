Circumvesuviana | treno fermo per avaria interrotta una tratta

A causa di un'avaria, una tratta della Circumvesuviana è attualmente interrotta, causando disagi ai pendolari. La circolazione dei treni sulla linea è stata sospesa temporaneamente per consentire le operazioni di riparazione. Gli utenti sono invitati a monitorare gli aggiornamenti ufficiali per le eventuali variazioni nel servizio.

Treno fermo per avaria: interrotta una tratta della Circumvesuviana. Nuovi disagi per gli utenti che si servono delle linee vesuviane per i loro spostamenti. Come fa sapere proprio l'Ente Autonomo Volturno, causa avaria di un treno, "la circolazione ferroviaria per i treno in partenza da Napoli è momentaneamente interrotta tra le stazioni di Napoli e San Giovanni".

