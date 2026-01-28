Abraham apprezza il ritorno dopo un trasferimento da 18,25 milioni di sterline

Tammy Abraham torna all’Aston Villa. Dopo aver passato un periodo altalenante, l’attaccante inglese si riunisce alla sua vecchia squadra. La società ha confermato il ritorno, che segna una svolta importante per il giocatore e per il club. Abraham ha già dimostrato di sapersi adattare e ora punta a rilanciarsi nel campionato inglese.

2026-01-27 21:48:00 Ci sono conferme! Abbiamo tradotto per voi questo articolo dall’ottimo sito 101greatgoals: Tammy Abraham torna all’Aston Villa per un secondo periodo. L’attaccante dell’Aston Villa Tammy Abraham si aspetta che la sua prima partita al Villa Park sia emozionante dopo essere rientrato nel club dal Besiktas. Martedì Villa ha confermato il ritorno di Abraham per un secondo periodo con un trasferimento da 18,25 milioni di sterline. Abraham era in prestito al Besiktas dalla Roma. Besiktas ha reso permanente il trasferimento con un trasferimento di £ 11 milioni per facilitare il suo trasferimento a Villa.🔗 Leggi su Justcalcio.com

Approfondimenti su Abraham Tammy

Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez si preparano a vivere un 2026 speciale, segnato da nozze e nuove emozioni.

Il mercato della Juventus si scontra con l’interesse del Liverpool, che valuta un’offerta da circa 20 milioni di sterline per un difensore.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Abraham Tammy

Abraham emozionato per il ritorno all'Aston Villa: Non mi sembra veroROMA - Non mi sembra vero. Queste le prime parole pronunciate da Tammy Abraham dopo il suo ritorno all'Aston Villa, che lo ha acquistato a titolo definitivo dal Besiktas in questa sessione invernale ... msn.com

Aston Villa, accordo totale per il ritorno di AbrahamVisualizzazioni: 0 Tammy Abraham farà ritorno in Inghilterra. Accordo raggiunto tra Aston Villa e Besiktas per il trasferimento a titolo definitivo del centravanti ex Roma e Milan. L’avventura di Tamm ... calciostyle.it

È scomparso a 40 anni Gianvito Di Mola, stilista dell’alta moda sposa È morto a soli 40 anni Gianvito Di Mola, figura di spicco dell’alta moda sposa lucana e apprezzato anche ben oltre i confini regionali. Lo stilista, originario della Basilicata, era titolare dell’o - facebook.com facebook