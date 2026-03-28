In vista della prossima sfida tra le due squadre, si segnala che i riflettori sono puntati su un possibile rinforzo per la difesa, con un esterno che possa superare l’avversario in dribbling. Dopo un tentativo fallito a gennaio, un calciatore francese dell’Al Ittihad è tornato in discussione come opzione. La presenza di Salah viene considerata un elemento favorevole per l’intera operazione.

Innannzitutto, un sostantivo con l’accento: imprevedibilità. La seconda Inter di Chivu dovrà essere così, con meno ingessature rispetto a questa, che al momento conserva comunque sei punticini consolatori dalla seconda. Il romeno la vuole più imprevedibile, sia negli uomini che nella manovra, e pensa a come far saltare il tappo sul mercato. Per accontentarlo, i suoi dirigenti cercheranno con insistenza dribbling, strappi e accelerazioni la prossima estate, tutto ciò che non è stato trovato qualche mese fa. Questione di caratteristiche precise nei nuovi giocatori da arruolare, quelle che possiede in dosi industriali Moussa Diaby, esterno sfiorato dall’Inter a gennaio e sempre nei piani alti della prossima lista della spesa. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Inter-Diaby: stavolta si può fare, grazie a Salah. I dettagli

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