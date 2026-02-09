Didattica della matematica e progetti eTwinning | disponibile il corso di formazione gratuito e flessibile per docenti

Un nuovo corso gratuito si rivolge ai docenti che vogliono migliorare l'insegnamento della matematica. Si chiama

È disponibile il corso online "Enhance numeracy skills with eTwinning projects" rivolto ai docenti. Il percorso formativo, gratuito e senza scadenze, offre strumenti per innovare la didattica della matematica tramite progetti collaborativi. La formazione dura fino a 10 ore, è flessibile e rilascia un certificato finale. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Approfondimenti su Didattica Matematica

Sono aperte le iscrizioni al corso gratuito di formazione per docenti su innovazione, STEAM e intelligenza artificiale, organizzato da eTwinning e disponibile sulla piattaforma ESEP dal 26 gennaio all’11 febbraio 2026.

Durante la Conferenza nazionale eTwinning 2025, tenutasi presso l’Astoria Palace Hotel di Palermo, sono stati premiati i dieci progetti scolastici più innovativi dell’anno.

Ultime notizie su Didattica Matematica

Rinnovò la didattica della matematica E’ morta Emma CastelnuovoROMA - Aveva compiuto da poco centro anni la Ieri mattina è morta nel sonno la professoressa Emma Castelnuovo, coraggiosa sperimentatrice e innovatrice della didattica matematica in Italia. Domenica ... roma.corriere.it

Matematica bestia nera della scuola? Non è colpa dei docenti: ecco l’approccio giusto alla primariaSe gli esiti Invalsi sulla matematica continuano a peggiorare, non è colpa degli insegnanti, ma di un modo di insegnarla che non funziona come dovrebbe. Alla primaria si gioca la partita decisiva, epp ... tecnicadellascuola.it

10 anni fa nasce il format: LE CANZONI DIDATTICHE. Ma come #didattica #scuola #musica #matematica #parodia facebook