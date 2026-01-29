Risorse per gli asili la Rsa a Giovi e tre palazzine | le pratiche approvate

Il consiglio comunale di oggi ha approvato diverse pratiche che riguardano risorse per gli asili, la Rsa a Giovi e tre palazzine. Dopo le interrogazioni, i membri dell’assemblea hanno votato le proposte portate dall’amministrazione comunale. La seduta si è conclusa con un via libera alle richieste degli assessori, confermando l’impegno dell’amministrazione a investire su questi interventi.

L'ultima, prima della pausa di fine mattina è stata ritirata dalla giunta e riguarda la nuova area commerciale davanti all'Esselunga Dopo le interrogazioni, il consiglio comunale di oggi, giovedì 29 gennaio, è stato chiamato a votare alcune pratiche portate dagli assessori della giunta. La variazione di bilancio illustrata dall’assessore Alberto Merelli prevede risorse per gli asili nido per 540.000 euro nel 2026 e, a salire, di oltre un milione nel 2027 e di oltre 3 nel 2028. Entrano alcuni contributi statali per il trasporto scolastico di ragazzi con disabilità e vengono finanziati i capitoli sul personale, a seguito del rinnovo del contratto collettivo nazionale, utilizzando una quota dell’accantonamento.🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

