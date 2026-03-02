OrientaMenti Live di INDIRE | tutte le puntate e le risorse gratuite per i docenti sull’orientamento scolastico

Il ciclo OrientaMenti Live di INDIRE comprende otto puntate gratuite rivolte a docenti e tutor, con approfondimenti su temi come l’orientamento scolastico, trenta ore, ITS Academy e internazionalizzazione. Ogni episodio si concentra su aspetti pratici e strumenti utili per le scuole, offrendo risorse accessibili e gratuite. Le puntate sono disponibili online per chi desidera approfondire questi argomenti.

Il ciclo OrientaMenti Live di INDIRE offre otto puntate gratuite per docenti e tutor. I talk approfondiscono orientamento, trenta ore, ITS Academy e internazionalizzazione, fornendo strumenti pratici per le scuole.

OrientaMenti Live: otto talk show MIM–INDIRE sull'orientamento scolastico e formativo
Otto incontri in formato talk show, pensati per chi lavora con l'orientamento tra scuola ed educazione.

INDIRE presenta: OrientaMenti Live
Con OrientaMenti Live abbiamo voluto creare uno spazio aperto di riflessione e dialogo su cambiamenti, decisioni, opportunità e pratiche legate all'attuazione delle Linee Guida per l'Orientamento.

30 ORE CHE CONTANO: idee, strategie e storie di scuola
Questa puntata di OrientaMenti Live intitolata 30 ore che contano: idee, strategie e storie di scuola è dedicata al tema delle 30 ore di orientamento, uno spazio pensato per accompagnare studentesse e studenti.