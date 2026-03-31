Gli integratori destinati ai runner variano in base al momento di assunzione e alle esigenze specifiche. Alcuni sono pensati per essere assunti prima dell’attività fisica, altri durante la corsa, mentre altri ancora sono indicati per il recupero successivo. La scelta dipende dal tipo di allenamento, dalla durata e dalla intensità della corsa. La gamma di prodotti disponibili comprende diverse formulazioni specifiche per ogni fase.

Correre richiede energia, resistenza e recupero. E quando l'alimentazione da sola non basta, quando le esigenze logistiche di allenamento e di gara lo rendono impossibile, gli integratori entrano in gioco. Destreggiarsi tra la miriade di integratori disponibili sul mercato può non essere semplicissimo, soprattutto perché molto dipende dalle esigenze personali dei singoli runner, ma anche dalla distanza da percorrere e dagli obiettivi che ci si pone di volta in volta. Su una cosa, però, la scienza è concorde: gli integratori non devono essere un sostituto di una dieta equilibrata, ma uno strumento per colmare eventuali carenze e ottimizzare le prestazioni. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Integratori per runner: quali sono i migliori prima, durante e dopo la corsa

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