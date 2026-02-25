Dopo l'influenza è normalissimo sentirsi stanchi, privi di energie e con una notevole difficoltà nella concentrazione. Questa sintomatologia può perdurare per diverse settimane e prende il nome di astenia post-influenzale. Dipende dallo stress che viene provocato dall'infezione su cellule e tessuti dell'organismo, generando una carenza di energia dovuta proprio al mantenimento delle difese immunitarie attive. Per recuperare è necessario mantenere la vitalità dell'organismo e integrare vitamine, sali minerali e aminoacidi essenziali non solo attraverso la dieta equilibrata, ma anche utilizzando integratori specifici per il recupero post-influenzale. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Sempre stanca dopo l’influenza? I migliori integratori e ricostituenti per tornare subito in forze

Leggi anche:

Dopo le Feste sembri più stanca di prima? Basta questa maschera viso fai da te per tornare come nuova

I migliori integratori antiossidanti? La guida per imparare a scegliere

Discussioni sull' argomento Sintomi simil influenzali: quali malattie li causano e come capire se è influenza; Sabrina Ferilli torna in tv: Dopo tanti santini mi scopro canaglia. Stanca di ruoli eroici, preferisco le donne che inciampano; San Faustino, festa dei single: quanti italiani usano le app di dating; Dov’è finito il Mezzogiorno? Parlano l'economista Busetta e il cantante Mimmo Cavallo.

“Stanca morta, mentalmente e fisicamente” Elettra Lamborghini ha sbottato sui social nella notte dopo l’esibizione a Sanremo. Cosa è successo una volta rientrata in hotel. Lo sfogo della cantante - facebook.com facebook