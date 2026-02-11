Dalla spiaggia per i muscoli alla corsa con i campioni quali sono le migliori mete per fare sport in vacanza

Sempre più italiani preferiscono combinare relax e attività sportive durante le vacanze. Dalla spiaggia per i muscoli alla corsa con i campioni, le mete più gettonate offrono opportunità di allenarsi, sfidarsi e vivere lo sport in prima persona. Che sia surf, trekking o corsa, sempre più persone scelgono di trasformare le ferie in un momento di movimento e energia.

🔗 Leggi su Fanpage.it Approfondimenti su spiaggia muscoli Quali sono i viaggi più belli da fare nel 2026: CNN esclude l'Italia dalle mete migliori Per il 2026, CNN ha stilato una lista delle mete più interessanti per i viaggi, escludendo l'Italia. Quali sono i viaggi migliori da fare nel 2026: nella classifica di New York Times tre mete italiane Il New York Times ha pubblicato la sua classifica delle migliori destinazioni di viaggio per il 2026, includendo 52 località.

