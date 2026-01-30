Maturità 2026 | tutte le materie e le novità dell’esame
Il Ministero dell’Istruzione ha annunciato le materie e le novità per l’esame di maturità 2026. Sono state ufficializzate le discipline della seconda prova scritta, le materie affidate ai commissari esterni e le quattro discipline che si affronteranno nel colloquio orale, diverse a seconda dell’indirizzo di studio. Gli studenti già si preparano a conoscere meglio gli argomenti e le modalità dell’esame che si avvicina.
Il Ministero dell’Istruzione ha ufficializzato le materie oggetto della seconda prova scritta, le discipline affidate ai commissari esterni e le quattro discipline che saranno trattate durante il colloquio orale per ogni indirizzo di studio. Gli studenti potranno consultare tutte le informazioni dettagliate tramite il motore di ricerca ufficiale disponibile qui: Visualizza materie esame oppure all’interno dell’ area riservata della piattaforma unica.istruzione.gov.it. Materie della seconda prova scritta per i Licei. Classico: Latino. Scientifico (anche opzione Scienze applicate e sezione Sportivo): Matematica.🔗 Leggi su Funweek.it
Approfondimenti su Maturità 2026
Maturità 2026: le materie della seconda prova, dell'esame orale e tutte le altre novità
La Maturità 2026 si avvicina, con importanti aggiornamenti sulle materie delle prove.
Nel 2026 debutta il nuovo esame di Maturità: entro gennaio le 4 materie del colloquio. Tutte le novità
Nel 2026 debutta il nuovo esame di Maturità, con alcune novità nelle modalità di valutazione.
Esame di maturità 2026, rese note le materie: tutte le novità per docenti e studenti
Ultime notizie su Maturità 2026
Argomenti discussi: Maturità 2026, quando escono le materie della seconda prova e dell'esame orale; Maturità 2026, conto alla rovescia per le materie. Da quest'anno all'orale sono 4 a scelta del ministero; Maturità 2026, in arrivo il decreto con le materie degli scritti e le quattro discipline dell'orale; Maturità 2026, in arrivo le materie. Da quest'anno anche le quattro degli orali.
Maturità 2026, annunciate le materie alla seconda prova e all’orale: latino al classico e matematica allo scientificoSono uscite le materie della seconda prova d'indirizzo della Maturità 2026: il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha comunicato che ci sarà latino ... fanpage.it
Maturità 2026, quali sono le materie delle prove scritte e dell’oraleMaturità 2026, latino al Classico e matematica allo Scientifico. Decise anche le quattro materie del colloquio. E chi si rifiuta di sostenerlo sarà bocciato. È quanto prevede il decreto n.13 del ... italiaoggi.it
Maturità, conto alla rovescia per le materie del secondo scritto e orale. Tutte le novità della riforma operativa da quest'anno #ANSA - facebook.com facebook
Maturità, cresce l'attesa per le materie da sostenere all'orale. Tutte le novità di quest'anno x.com
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.