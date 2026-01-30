Maturità 2026 | tutte le materie e le novità dell’esame

Il Ministero dell’Istruzione ha annunciato le materie e le novità per l’esame di maturità 2026. Sono state ufficializzate le discipline della seconda prova scritta, le materie affidate ai commissari esterni e le quattro discipline che si affronteranno nel colloquio orale, diverse a seconda dell’indirizzo di studio. Gli studenti già si preparano a conoscere meglio gli argomenti e le modalità dell’esame che si avvicina.

Il Ministero dell’Istruzione ha ufficializzato le materie oggetto della seconda prova scritta, le discipline affidate ai commissari esterni e le quattro discipline che saranno trattate durante il colloquio orale per ogni indirizzo di studio. Gli studenti potranno consultare tutte le informazioni dettagliate tramite il motore di ricerca ufficiale disponibile qui: Visualizza materie esame oppure all’interno dell’ area riservata della piattaforma unica.istruzione.gov.it. Materie della seconda prova scritta per i Licei. Classico: Latino. Scientifico (anche opzione Scienze applicate e sezione Sportivo): Matematica.🔗 Leggi su Funweek.it

