Instagram notifiche ai genitori se i figli cercano la parola suicidio Quando arriverà in Italia la novità di Meta

Meta sta introducendo una funzione su Instagram che avviserà i genitori quando i figli cercano parole come “suicidio” o “autolesionismo”. La novità mira a segnalare comportamenti che potrebbero indicare un disagio, aiutando i genitori a intervenire tempestivamente. La funzione sarà disponibile anche in Italia, suscitando attenzione su come i social possano supportare la tutela dei più giovani.

Roma, 26 febbraio 2026 – Notifiche ai genitori quando cercano in rete le parole “suicidio” o “autolesionismo”, ma anche altre espressioni che indicano un forte stato di malessere. È l’ultima novità in arrivo su Instagram, gli avvisi scatteranno quando i ragazzi cercano ripetutamente le parole sospette nell’arco di breve tempo. Lo annuncia Meta, l’azienda di Mark Zuckerberg proprietaria della piattaforma. “Gli avvisi saranno accompagnati da risorse sviluppate con il contributo di esperti per aiutare le famiglie ad affrontare conversazioni su temi delicati”, fanno sapere da Meta. Secondo l'azienda, si tratta della prima iniziativa con cui i genitori vengono avvisati in modo proattivo in caso di ricerche ripetute su questi argomenti. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

