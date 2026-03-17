Vibo Valentia danni da maltempo | cede atrio della scuola Edificio chiuso e rientro in scuolabus per gli alunni
A Vibo Valentia, a causa delle intense piogge, si sono verificati danni che hanno portato alla chiusura di una scuola. L’atrio del plesso ha ceduto, costringendo le autorità a sospendere le attività e a rimpatriare gli studenti tramite scuolabus. Il Comune ha annunciato l’avvio di verifiche e interventi immediati per mettere in sicurezza l’edificio.
Maltempo a Vibo Valentia: cede l'atrio della scuola, plesso chiuso e alunni a casa. Il Comune avvia verifiche e lavori urgenti L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
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