Vibo Valentia danni da maltempo | cede atrio della scuola Edificio chiuso e rientro in scuolabus per gli alunni

A Vibo Valentia, a causa delle intense piogge, si sono verificati danni che hanno portato alla chiusura di una scuola. L’atrio del plesso ha ceduto, costringendo le autorità a sospendere le attività e a rimpatriare gli studenti tramite scuolabus. Il Comune ha annunciato l’avvio di verifiche e interventi immediati per mettere in sicurezza l’edificio.