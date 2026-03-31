InsideWar – La situazione in Iran

Da it.insideover.com 31 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo oltre un mese dall'inizio del conflitto, la diplomazia nel paese coinvolto sta cercando di trovare una soluzione. Tre nazioni, tra cui l’Egitto, la Turchia e il Pakistan, sono attivamente coinvolte in attività di mediazione e nel tentativo di favorire un confronto tra le parti in causa. La situazione rimane complessa e le iniziative diplomatiche sono in corso.

La diplomazia, a oltre un mese dall’inizio della guerra, sembra effettivamente muoversi. Egitto, Turchia e Pakistan appaiono molto impegnati al momento per provare a mediare e a mettere tutti attorno a uno stesso tavolo. Tutti e tre i Paesi hanno rapporti importanti sia con gli Stati Uniti che con l’Iran e, soprattutto, tengono canali aperti con gli altri attori impegnati nel dossier: Russia e Cina. Da qui l’intensa attività diplomatica di cui però, almeno per il momento, non si conoscono molti dettagli. A UH-60 Blackhawk crew prepares for flight during Operation Epic Fury. The UH-60 is the U.S. Army’s primary medium-lift utility helicopter used for troop transport and logistics support. 🔗 Leggi su It.insideover.com

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