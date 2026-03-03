InsideWAR – attacco all’Iran

Sabato è iniziato l’attacco all’Iran annunciato da tempo, con le forze aeree e navali statunitensi e israeliane che hanno lanciato l’operazione denominata “Epic Fury”. L’intervento mira a colpire il sistema politico e militare iraniano, coinvolgendo diverse unità militari e tecnologie di guerra. L’offensiva rappresenta una risposta immediata alle tensioni tra le nazioni coinvolte.

Sabato il tanto paventato – e ampiamente previsto – attacco statunitense all’Iran è cominciato. Insieme a Israele, le forze aeree e navali statunitensi hanno dato il via a “ Epic Fury “, l’operazione di decapitazione del sistema politicomilitare iraniano. A farne le spese Ali Khamenei: la suprema guida è stata eliminata da bombe israeliane. La guerra è ancora in corso e ha avuto come primo immediato effetto di dare uno scossone ai mercati degli idrocarburi: da Hormuz non si passa. Quali altre figure del regime sono state eliminate? Come mai l’operazione militare è stata praticamente incontrastata? Come sta reagendo l’Iran? A queste e ad altre domande troverete risposta nella newsletter numero 64 di InsideWar, con una notizia – tutta da confermare – che ci riguarda da vicino e che nessuno, sino a oggi, ha riportato. 🔗 Leggi su It.insideover.com

