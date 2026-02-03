InsideWar – La minaccia dell’Iran | È massima allerta nel Medio Oriente in attesa di negoziati

Le tensioni nel Medio Oriente sono alle stelle. Stati Uniti hanno completato il loro schieramento militare nella regione, con soldati, mezzi e sistemi di difesa pronti all’uso. Gli osservatori internazionali monitorano ogni movimento e raccolgono indiscrezioni provenienti da fonti di governo, pentagono e ambasciate europee. Si parla di un possibile attacco imminente, previsto per il 14 gennaio, ma nulla è ancora confermato ufficialmente. La situazione resta molto fragile e il rischio di escalation è alto.

Lo schieramento dagli Stati Uniti in Medio Oriente è stato completato. Asset d’attacco e difesa sono stati notati e annotati dagli osservatori internazionali che vengono passo dopo passo alimentati da voci di corridoio, del Pentagono, del governo, degli attaché che lasciano trapelare indiscrezioni non sempre confermate – come l’ attacco imminente del 14 gennaio – nei palazzi e nelle ambasciate europee. Ora, però, a quasi trenta giorni dall’inizio delle rivolte popolari in Iran, dove si contano oltre 6.000 morti, gli ayatollah inviano un messaggio all’America di Donald Trump e ai suoi alleati regionali: se ci sarà un attacco, la risposta questa volta sarà adeguata e non limitata a un “ gesto simbolico “. 🔗 Leggi su It.insideover.com © It.insideover.com - InsideWar – La minaccia dell’Iran: È massima allerta nel Medio Oriente in attesa di negoziati Approfondimenti su InsideWar Medio Oriente Trump minaccia l’attacco all’Iran. Ma sarebbe un salto nel buio per gli Usa e il Medio Oriente Donald Trump ha minacciato l’Iran, invitando a cessare le repressioni delle proteste in corso. Medio Oriente in allerta per attacco in Iran. Verso apertura valico di Rafah Il Medio Oriente si trova in una fase di crescente tensione, con un possibile attacco in Iran che desta preoccupazione nella regione. Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. #Tg2000 - #MedioOriente, riapre il #valico di #Rafah #2febbraio #Tv2000 @tg2000it x.com Torna a parlare di Medio Oriente il Presidente USA, Donald Trump: "L'Iran sta parlando con noi e vedremo se possiamo fare qualcosa, altrimenti vedremo cosa succede". Lo ha detto il tycoon a Fox, ribadendo che una "grande flotta" si sta dirigendo nell'area, - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.