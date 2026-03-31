Insetti cibi scaduti e vassoi contaminati | mense da incubo negli ospedali

I controlli condotti dai carabinieri del Nas nelle mense di ospedali e strutture sanitarie hanno rilevato locali infestati da insetti, alimenti scaduti e norme igieniche non rispettate. Le ispezioni hanno riguardato sia le cucine interne ai nosocomi sia quelle di strutture esterne, evidenziando diverse irregolarità nella gestione dei pasti destinati ai pazienti.

Sarah Toscano: "Divento attrice. Voglio unire recitazione e musica come Lady Gaga" I carabinieri hanno passato al setaccio centinaia di strutture: quattro su dieci sono risultate irregolari con rischi per la salute dei pazienti Locali infestati da insetti, cibi scaduti, norme igieniche non rispettate. È il quadro desolante emerso dai controlli effettuati dai carabinieri del Nas (nucleo anti sofisticazione) nelle mense che forniscono i pasti per ospedali e strutture sanitarie (interne ai nosocomi ed esterne). A conti fatti, sono state accertare irregolarità in 4 strutture su dieci. Le ispezioni sono state compiute nel periodo compreso tra il 19 febbraio e il 22 marzo scorsi. 🔗 Leggi su Today.it © Today.it - Insetti, cibi scaduti e vassoi contaminati: mense da incubo negli ospedali Articoli correlati Leggi anche: Mense da incubo in Campania. Blitz dei Nas in ospedali e rsa Cibi scaduti o mal conservati. Sequestri e multe in zona NavileIntensa attività nella scorsa settimana da parte del nucleo territoriale Navile della Polizia Locale, impegnato in controlli negli esercizi di... Una raccolta di contenuti Discussioni sull' argomento Insetti, cibi scaduti e vassoi contaminati: mense da incubo negli ospedali; Sicurezza alimentare, il blitz dei Nas nelle mense ospedaliere: irregolare quasi una struttura su due. Carne avariata, insetti e cibi scaduti da oltre 2 anni, i residenti si lamentano per la puzza: sequestrati 40 chili di merce, multa al titolare bengalese del kebabVENEZIA - Carne avariata ricoperta di insetti, prodotti scaduti da più di due anni e senza la minima tracciabilità, formaggi avariati lasciati ad ammuffire nel frigorifero. Una situazione da incubo, ... ilgazzettino.it