In Campania, sono stati effettuati controlli da parte dei Nas in diverse mense ospedaliere e RSA. Durante le ispezioni sono state riscontrate situazioni di scarsa pulizia e presenza di muffe, con alcune mense risultate in condizioni inadeguate. Le verifiche hanno coinvolto strutture sanitarie pubbliche e private, portando alla luce alcune criticità nelle procedure di somministrazione del cibo.

AGI - Le mense sanitarie in Campania coperte di muffe, sporche e inadeguate. Non tutte, ma quasi tra quelle finite nel mirino dei Na. È un quadro di diffuse criticità igienico-sanitarie quello emerso dall'ultima operazione condotta dai Carabinieri del Nucleo Antisofisticazioni e Sanità di Salerno. Tra i mesi di febbraio e marzo, i militari hanno setacciato le mense di ospedali pubblici, case di cura private e Residenze Sanitarie Assistite (RSA) nelle province di Salerno, Avellino e Benevento. I numeri delineano un’ emergenza strutturale: su 22 strutture ispezionate, ben 18 sono risultate non conformi, con un tasso di irregolarità che sfiora l'82%. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Mense da incubo in Campania. Blitz dei Nas in ospedali e rsa

Articoli correlati

Controlli dei Nas nelle mense degli ospedali in Campania: 18 sporche e non a norma tra Salerno, Avellino e BeneventoI carabinieri del Nas hanno scoperto 18 mense ospedaliere non a norma sulle 22 controllate.

Mense ospedaliere nel mirino dei Nas, blitz dall'Agro al Cilento: raffica di sanzioniI controlli proseguiranno per assicurare che il servizio di ristorazione per i pazienti rispetti i più alti standard di igiene e sicurezza previsti...

Aggiornamenti e notizie su Mense da incubo in Campania Blitz dei...

Temi più discussi: Mense scolastiche a Bari, verifiche dopo polemiche su stoviglie: Raccolte segnalazioni, garantiremo qualità; Allagamenti e black-out, notte da incubo tra l'area di Treviso Sud e Castelfranco; Napoli nella morsa dell’Epatite A. Sotto accusa i frutti di mare; Cucina sporca e cibi mal conservati: ristorante chiuso e maxi multa.

Mense scolastiche da incubo, una su quattro è irregolare. Diverse carenze igieniche riscontrate dai NasRoma, 18 novembre 2024 - Su oltre 2 milioni di pasti serviti ogni giorno nelle mense scolastiche la metà finisce nella spazzatura. E se – stando al rating dei menu scolastici di Foodinsider – la ... quotidiano.net

Mense scolastiche da incubo: tra escrementi di topi, muffa e cibi scaduti, 1 su 4 presenta gravi irregolaritàCon l’inizio del nuovo anno scolastico, è scattata una vasta campagna di controlli da parte dei NAS, in collaborazione con il Ministero della Salute, finalizzata alla verifica del rispetto delle ... greenme.it

Italia Due. . CRONACA. OPERAZIONE DEI NAS NELLE MENSE OSPEDALIERE: 18 NON A NORMA - facebook.com facebook

. @comunerimini introduce pasti 100% vegetali nelle mense scolastiche: da marzo 2 giornate al mese dedicate ad un’alimentazione sostenibile e per educare bambin al rispetto degli animali. Un passo importante per la transizione alimentare! #SfidaGreen # x.com