Mense da incubo in Campania Blitz dei Nas in ospedali e rsa

Da agi.it 24 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

In Campania, sono stati effettuati controlli da parte dei Nas in diverse mense ospedaliere e RSA. Durante le ispezioni sono state riscontrate situazioni di scarsa pulizia e presenza di muffe, con alcune mense risultate in condizioni inadeguate. Le verifiche hanno coinvolto strutture sanitarie pubbliche e private, portando alla luce alcune criticità nelle procedure di somministrazione del cibo.

AGI - Le mense sanitarie in Campania coperte di muffe, sporche e inadeguate. Non tutte, ma quasi tra quelle finite nel mirino dei Na. È un quadro di diffuse criticità igienico-sanitarie quello emerso dall'ultima operazione condotta dai Carabinieri del Nucleo Antisofisticazioni e Sanità di Salerno. Tra i mesi di febbraio e marzo, i militari hanno setacciato le mense di ospedali pubblici, case di cura private e Residenze Sanitarie Assistite (RSA) nelle province di Salerno, Avellino e Benevento. I numeri delineano un’ emergenza strutturale: su 22 strutture ispezionate, ben 18 sono risultate non conformi, con un tasso di irregolarità che sfiora l'82%. 🔗 Leggi su Agi.it

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