Inquinamento alla foce dei Regi Lagni in 7 rischiano il giudizio

Alla foce dei Regi Lagni si è verificato un inquinamento causato dalla cattiva manutenzione dell’impianto di depurazione. Il Giudice per l’udienza preliminare del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere ha stabilito che sette persone saranno sottoposte a processo. La data dell’udienza è stata fissata dal magistrato.

Inquinamento alla foce dei Regi Lagni per la cattiva manutenzione dell’impianto di depurazione. Il Giudice per l’udienza preliminare del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Mauro Bottone, ha infatti fissato l’udienza preliminare a carico di 7 persone. Agli indagati viene contestata la gestione dei rifiuti trattenuti nella griglia dei Regi Lagni, nonché l’attività di raccolta, recupero, trasporto e smaltimenti di rifiuti nelle acque del canale a Castel Volturno. Secondo gli inquirenti, la gestione “discontinua e carente nella necessaria manutenzione ordinaria e straordinaria” della griglia che avrebbe dovuto garantire il mancato trasbordo... 🔗 Leggi su Casertanews.it Articoli correlati Sant’Anastasia, al via la pulizia dei Regi Lagni per la sicurezzaSanità, Giuliano (UGL): “Al Sud una voragine di medici, qualità dell’assistenza non può dipendere dal luogo in cui si vive” Beni confiscati alla... Sversavano i rifiuti tessili degli opifici nella strada dei Regi Lagni: scovati 200 sacchi di nylon di grandi dimensioniSequestro preventivo d'urgenza per illecito smaltimento, raccolta, stoccaggio e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi (scarti tessili), con... Approfondimenti e contenuti su Regi Lagni Inquinamento alla foce dei Regi Lagni, in 7 rischiano il giudizioInquinamento alla foce dei Regi Lagni per la cattiva manutenzione dell’impianto di depurazione. Il Giudice per l’udienza preliminare del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Mauro Bottone, ha infatt ... casertanews.it La foce dei Regi Lagni invasa dalla plastica. E gli accendini uccidono i pesciFrigoriferi, pneumatici, materiale plastico. Accendini soprattutto, diecimila raccolti negli ultimi cinque anni. La foce dei Regi Lagni, sul litorale domizio, è una delle aree maggiormente colpite ... rainews.it