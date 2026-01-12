Sversavano i rifiuti tessili degli opifici nella strada dei Regi Lagni | scovati 200 sacchi di nylon di grandi dimensioni

Nel corso di un'operazione di controllo, sono stati trovati e sequestrati 200 sacchi di nylon contenenti rifiuti tessili lungo la strada dei Regi Lagni. L'intervento ha riguardato il contrasto allo smaltimento illecito di rifiuti speciali, con l'obiettivo di prevenire danni ambientali e tutelare la normativa vigente sulla gestione dei rifiuti.

