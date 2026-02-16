Sant’Anastasia al via la pulizia dei Regi Lagni per la sicurezza

A Sant’Anastasia, l’amministrazione ha iniziato la pulizia dei Regi Lagni Sorbo e Spirito Santo, per proteggere l’ambiente e prevenire allagamenti. L’intervento mira a rimuovere i rifiuti accumulati e migliorare il deflusso delle acque, soprattutto nelle zone più a rischio durante le piogge intense. Gli operai stanno lavorando da questa settimana, armati di pompe e sacchi, per garantire un territorio più sicuro e pulito.

L'Amministrazione di Sant'Anastasia interviene sui Regi Lagni Sorbo e Spirito Santo per tutela ambientale e sicurezza idraulica del territorio. Sant'Anastasia – L'ambiente in primo piano. Dopo numerose note formali, l'Amministrazione Comunale di Sant'Anastasia, guidata dal Sindaco dott. Carmine Esposito, ha dato finalmente avvio alla pulizia dei "Regi Lagni". Un successo che conferma, ancora una volta, il costante impegno a tutela dell'ambiente e della sicurezza dei cittadini. Con l'ordinanza sindacale n. 1 del 13 gennaio 2026, il Comune ha infatti assunto una posizione ferma e decisa per garantire la manutenzione dei Regi Lagni Sorbo e Spirito Santo, alvei di competenza regionale che attraversano il territorio comunale.