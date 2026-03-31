L'Inps ha avviato un procedimento di recupero nei confronti di più di 20.000 pensionati coinvolti in un errore di calcolo delle pensioni. Questi dovranno restituire le somme indebitamente percepite entro il mese di dicembre, attraverso pagamenti rateali. La richiesta di rimborso riguarda pensioni che risultano essere state gonfiate a causa di errori amministrativi.

Caso pensioni gonfiate per errore all’Inps. Oltre 20mila pensionati dovranno restituire all’istituto quanto erroneamente incassato nel mese di marzo (fino a mille euro in più). Le modalità di prelievo sono diverse: chi ha ricevuto per errore mille euro in più, per esempio, dovrà ridare all’Inps 125 euro al mese, fino a dicembre. Caso pensioni gonfiate per errore all'Inps: cos'è successo Pensioni gonfiate, cosa succede il 1° aprile Quando e come dovranno essere restituiti i soldi all'Inps Caso pensioni gonfiate per errore all’Inps: cos’è successo Oltre 20mila pensionati hanno ricevuto nel mese di marzo, per errore, una cifra superiore rispetto a quanto dovuto. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Inps chiede rimborso per pensioni gonfiate per errore, oltre 20mila dovranno restituire a rate fino a dicembre

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