innovazione al centro un distretto per le startup

Un nuovo distretto dedicato alle startup sta emergendo, con un focus sull’innovazione sostenibile. La manifestazione organizzata da Ieg ha confermato la presenza di un intero padiglione, il D4, dedicato alle novità nel settore. Key si posiziona come centro nevralgico di questa iniziativa, che mira a mettere in evidenza progetti e idee innovative.

Con il suo Innovation District, Key diventa l'epicentro dell'innovazione sostenibile. Nel nuovo layout, la manifestazione di Ieg conferma la presenza di un intero padiglione, il D4, dedicato all'innovazione. All'interno di questo spazio, l'iniziativa Green Jobs&Skills favorirà l'incontro fra domanda di lavoro e offerta di nuove competenze sostenibili. Presente, inoltre, uno stand dedicato a Bex-Beyond Exploration, la nuova expo-conference sulla space economy e il commercial space flight promossa da Ieg in collaborazione con la Regione Emilia-Romagna, in programma dal 23 al 25 settembre alla Fiera di Rimini.