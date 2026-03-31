A Gravina, il Bosco Difesa Grande si trasforma in un esempio di ingegneria naturalistica con l’obiettivo di ridurre il rischio idrogeologico. L’intervento prevede l’utilizzo di legno e piante autoctone al posto del cemento per la protezione del suolo. La realizzazione è frutto di una collaborazione tra il Dipartimento Protezione Civile della Regione Puglia e l’Università degli Studi di Bari ‘Aldo Moro’.

Il progetto è curato dall'Università di Bari e dalla Protezione Civile della Regione Puglia: la sicurezza e la stabilizzazione del territorio sono consolidate attraverso l'utilizzo di materiali naturali Non più solo cemento, ma legno e piante autoctone per proteggere il suolo. Il Bosco Difesa Grande, a Gravina, si trasforma in un modello di resilienza grazie alla collaborazione tra il Dipartimento Protezione Civile della Regione Puglia e l’Università degli Studi di Bari ‘Aldo Moro’. L’iniziativa, che vede in prima linea il Disspa (Dipartimento di Scienze del Suolo, della Pianta e degli Alimenti), punta a consolidare la sicurezza del territorio attraverso tecniche di ingegneria naturalistica. 🔗 Leggi su Baritoday.it

© Baritoday.it - Ingegneria naturalistica a Gravina: il 'Bosco Difesa Grande' diventa un laboratorio anti-rischio idrogeologico

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