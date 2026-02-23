Cortina diventa laboratorio anti-aging | il metodo che rivoluziona
Durante le Olimpiadi di Milano-Cortina, si è scoperto che il crescente interesse per la longevità nasce dall’aumento delle aspettative di vita. Un metodo innovativo che promette di rallentare l'invecchiamento sta attirando l’attenzione di ricercatori e medici. Le nuove tecniche di prevenzione e cura vengono testate in ambienti reali come quello olimpico, dove la salute degli atleti è fondamentale. È un settore in rapido sviluppo, con molte novità all’orizzonte.
Le Olimpiadi di Milano-Cortina hanno offerto una vetrina inaspettata per un tema cruciale: la longevità. Durante l’evento, un progetto romagnolo ha attirato l’attenzione internazionale, trasformando Cortina d’Ampezzo in un laboratorio a cielo aperto dedicato alla prevenzione e al benessere. Al centro di questa iniziativa c’è il metodo Long Life Formula, un approccio scientifico che studia l’invecchiamento cellulare per intervenire sulle sue cause attraverso la correzione degli stili di vita. Il modello romagnolo, promosso da Cassa Galeno e Gvm Care & Research, è stato presentato attraverso il Salotto Long Life Formula, uno spazio informativo e di educazione sanitaria. 🔗 Leggi su Ameve.eu
