Cortina diventa laboratorio anti-aging | il metodo che rivoluziona

Durante le Olimpiadi di Milano-Cortina, si è scoperto che il crescente interesse per la longevità nasce dall’aumento delle aspettative di vita. Un metodo innovativo che promette di rallentare l'invecchiamento sta attirando l’attenzione di ricercatori e medici. Le nuove tecniche di prevenzione e cura vengono testate in ambienti reali come quello olimpico, dove la salute degli atleti è fondamentale. È un settore in rapido sviluppo, con molte novità all’orizzonte.