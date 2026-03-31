Infratel Italia ha avviato un progetto da 21 milioni di euro dedicato alla digitalizzazione delle zone colpite dai terremoti del 2009 e del 2016. L’intervento, denominato ‘Potenziamento infrastrutturale per la resilienza della comunicazione’, fa parte di un piano complementare al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). L’obiettivo è migliorare le infrastrutture di comunicazione nelle aree interessate dai sismi.

Oltre alla creazione di una rete in fibra ottica di oltre 1.216 km, il piano garantisce l'accesso internet a banda ultra-larga (1 Gbits) a 183 sedi municipali tra Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria Infratel Italia annuncia un investimento sulla digitalizzazione delle aree colpite dai sismi del 2009 e 2016 con il progetto di ‘Potenziamento infrastrutturale per la resilienza della comunicazione’, inserito nel piano complementare al Pnrr. L'intervento, finanziato con 21 milioni di euro, prevede la creazione di una rete in fibra ottica di oltre 1.216 km che connetterà strategicamente i Data Center regionali di L’Aquila, Tortoreto, Ancona, Acquasanta Terme, Foligno e Terni attraverso un anello interregionale ad altissima capacità (100 Gbits). 🔗 Leggi su Anconatoday.it

© Anconatoday.it - Infratel, via al piano da 21 milioni di euro per la digitalizzazione delle aree colpite dal sisma

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