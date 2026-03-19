Infratel Italia Relazione Annuale 2026 Alfredo Maria Becchetti Presidente Infratel Italia | I piani sviluppati da Infratel hanno rafforzato l’infrastruttura nazionale delle reti

Infratel Italia ha pubblicato la Relazione Annuale 2026, evidenziando come i piani sviluppati abbiano contribuito al rafforzamento dell’infrastruttura nazionale delle reti. Il presidente della società ha sottolineato che la crescita dei ricavi deriva da un lavoro portato avanti negli anni, ma ha rimarcato che l’aspetto più importante riguarda il funzionamento della rete, considerato un elemento strategico e di servizio per il Paese.

“La crescita dei ricavi è il risultato di un lavoro costruito negli anni, ma il dato più rilevante è il funzionamento della rete, elemento strategico e a servizio del Paese. I piani sviluppati da Infratel hanno rafforzato l’infrastruttura nazionale delle reti, contribuendo alla diffusione della banda ultralarga. Abbiamo potuto constatare come, laddove siamo arrivati con le nuove infrastrutture, abbia preso avvio un nuovo processo di ripopolamento dei territori: la presenza di servizi digitali avanzati porta con sé imprese, sviluppo economico e ricchezza, offrendo nuove opportunità anche ai piccoli borghi. Riducendo il digital divide, abbiamo... 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Infratel Italia, Relazione Annuale 2026. Alfredo Maria Becchetti (Presidente Infratel Italia): "I piani sviluppati da Infratel hanno rafforzato l’infrastruttura nazionale delle reti" Articoli correlati Leggi anche: Alfredo Maria Becchetti, a capo del Gse arriva il presidente di Infratel Ecco la nuova Mappa Infratel, che ti dice se la banda ultralarga sta arrivando al tuo civico (o se dovrai aspettare)La nuova mappa pubblicata da Infratel Italia dopo la mappatura delle reti fisse del 2025 consente di visualizzare chiaramente copertura e tempistiche... Contenuti utili per approfondire Infratel Italia Temi più discussi: Relazione annuale 2026 Infratel – Giovedì alle 11 diretta webtv; CAMERA DEI DEPUTATI: LA RELAZIONE ANNUALE 2026 INFRATEL PRESENTATA IN DIRETTA WEBTV, CON IL SALUTO DEL SEGRETARIO DI PRESIDENZA FRANCESCO BATTISTONI; AGENDA CAMERA DI DOMANI, GIOVEDì 19 MARZO; RELAZIONE ANNUALE 2026 INFRATEL ITALIA. Infratel, ricavi a 50 milioni e commesse per 8,5 miliardi. L’ad Piccinetti: vogliamo diventare leva di sviluppo per il PaeseLa relazione annuale presentata alla Camera evidenzia un utile di 5,3 milioni e una crescita a doppia cifra dei ricavi ricorrenti (+16%). L’ad Piccinetti: «Consolidiamo la governance delle reti pubbli ... milanofinanza.it RELAZIONE ANNUALE 2026 INFRATEL ITALIAGiovedì 19 marzo 2026, alle ore 11.00, nella Sala del Refettorio di Palazzo San Macuto, presso la Camera dei Deputati, si terrà la presentazione della Relazione Annuale 2026 di Infratel Italia. La Rel ... meridiananotizie.it Infratel e MASE per il programma SIM Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) ha siglato un accordo con Infratel Italia S.p.A. (società Invitalia) per l’attuazione del SIM – Sistema Integrato di Monitoraggio, la nuova infrastruttura te - facebook.com facebook