Infratel Italia Relazione Annuale 2026 Alfredo Maria Becchetti Presidente Infratel Italia | I piani sviluppati da Infratel hanno rafforzato l’infrastruttura nazionale delle reti

Da ilgiornaleditalia.it 19 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Infratel Italia ha pubblicato la Relazione Annuale 2026, evidenziando come i piani sviluppati abbiano contribuito al rafforzamento dell’infrastruttura nazionale delle reti. Il presidente della società ha sottolineato che la crescita dei ricavi deriva da un lavoro portato avanti negli anni, ma ha rimarcato che l’aspetto più importante riguarda il funzionamento della rete, considerato un elemento strategico e di servizio per il Paese.

“La crescita dei ricavi è il risultato di un lavoro costruito negli anni, ma il dato più rilevante è il funzionamento della rete, elemento strategico e a servizio del Paese. I piani sviluppati da Infratel hanno rafforzato l’infrastruttura nazionale delle reti, contribuendo alla diffusione della banda ultralarga. Abbiamo potuto constatare come, laddove siamo arrivati con le nuove infrastrutture, abbia preso avvio un nuovo processo di ripopolamento dei territori: la presenza di servizi digitali avanzati porta con sé imprese, sviluppo economico e ricchezza, offrendo nuove opportunità anche ai piccoli borghi. Riducendo il digital divide, abbiamo... 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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