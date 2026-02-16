Niscemi Meloni in visita nelle aree colpite dal ciclone Harry | 150 milioni al Comune decreto in arrivo mercoledì

Il premier Giorgia Meloni ha visitato questa mattina le zone di Niscemi colpite dal ciclone Harry, portando con sé un decreto da 150 milioni di euro destinato al Comune. La visita si è svolta insieme al ministro Ciciliano, che ha accompagnato il premier in un sopralluogo nelle aree danneggiate. Meloni aveva già attraversato la Sicilia a fine gennaio, questa volta per verificare di persona i danni causati dal maltempo.

Il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, è giunta questa mattina in Sicilia per una ricognizione nelle aree colpite dal ciclone Harry, a partire da Niscemi. A quanto si apprende, Meloni è stata accompagnata dal capo del dipartimento della Protezione civile, Fabio Ciciliano, ed è stata accolta dal sindaco Massimiliano Conti, dopo la prima visita dello scorso 28 gennaio. Dopo aver fatto un sopralluogo nella zona rossa a Niscemi, il premier ha incontrato un gruppo di sfollati., "Non ci fermiamo e non molliamo": così il sindaco di Niscemi, accogliendola dopo l'atterraggio in elicottero, si è rivolto al presidente del Consiglio, che gli ha risposto con un "mai". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

