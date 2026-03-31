Infortunio Osimhen | il gesto del nigeriano dopo l’operazione al braccio e quando tornerà in campo con il Galatasaray Tutti gli aggiornamenti

L’attaccante del Galatasaray ha subito un intervento chirurgico al braccio, e nelle ultime ore ha condiviso un gesto che ha attirato l’attenzione dei tifosi. Le sue condizioni sono monitorate dallo staff medico, e si attende ancora una data ufficiale di rientro in campo. La società ha comunicato che l’atleta potrà tornare a giocare in una fase futura, senza indicare ancora un termine preciso.

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