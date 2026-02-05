Quando tornerà in campo Depaoli dopo l' infortunio? Le ultime notizie

La Sampdoria lavora senza sosta per far tornare in campo Depaoli. Dopo l’infortunio, il club ha avviato un programma di riabilitazione specifico, puntando a rivedere il terzino chiave in campo quanto prima. I tempi non sono ancora ufficiali, ma i medici sono ottimisti e sperano di recuperarlo presto.

La Sampdoria procede con un programma di riabilitazione mirato, concentrato sul ritorno in campo di un terzino chiave. In vista della ripresa del campionato di Serie B, lo staff medico monitora da vicino i tempi di recupero e mantiene una gestione attenta per tutelare la salute dell'atleta. depaoli ha riportato una lesione di primo grado al bicipite femorale destro. Le valutazioni iniziali indicano una situazione stabile, con la prognosi che resta orientata a un periodo di circa una settimana per completare il percorso di guarigione. Il lavoro di riabilitazione è mirato e personalizzato, con sedute specifiche e attività individuali per accelerare il processo senza rischi di recidive.

