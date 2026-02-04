Infortunio Di Lorenzo | operazione al piede sinistro tempi di recupero e quando tornerà in campo

Da mondosport24.com 4 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La notizia dell’infortunio di Giovanni Di Lorenzo si fa sempre più concreta. La clinica Villa Angela ha confermato che il difensore del Napoli è stato sottoposto a un intervento al piede sinistro. Ora si attendono i tempi di recupero, mentre i tifosi si chiedono già quando potrà tornare in campo.

La gestione dell'infortunio di Giovanni Di Lorenzo è stata aggiornata dalla clinica Villa Angela, dove è stato eseguito l’intervento al piede sinistro. L’operazione, affidata al dottor Ottorino Catani, è stata mirata a risolvere una condizione dolorosa che da tempo comprometteva le prestazioni del capitano del Napoli; la procedura è stata definita correttiva, finalizzata a eliminare un difetto strutturale e a restituire stabilità e mobilità all’arto interessato. L’esito è stato seguito dall’équipe medica con attenzione e i tempi di riabilitazione saranno decisivi per la programmazione delle settimane successive di lavoro sul campo. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

infortunio di lorenzo operazione al piede sinistro tempi di recupero e quando torner224 in campo

© Mondosport24.com - Infortunio Di Lorenzo: operazione al piede sinistro, tempi di recupero e quando tornerà in campo

Approfondimenti su Di Lorenzo Infortunio

Infortunio Di Lorenzo, il capitano del Napoli si è operato al piede sinistro! Le condizioni e i tempi di recupero, quando tornerà in campo

Giovanni Di Lorenzo, capitano del Napoli, si è sottoposto a un intervento chirurgico al piede sinistro nella clinica Villa Angela.

Infortunio Di Lorenzo: operazione al piede sinistro per il capitano del Napoli

Il capitano del Napoli, Di Lorenzo, si è sottoposto a un intervento al piede sinistro.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Di Lorenzo Infortunio

Argomenti discussi: Infortunio Di Lorenzo: l'esito degli esami, i tempi di recupero e quando torna il capitano del Napoli.; Napoli, sollievo Di Lorenzo: solo due mesi di stop; Napoli: per Di Lorenzo un distorsione, niente operazione; Napoli, Di Lorenzo si opera: il comunicato del club e del giocatore.

infortunio di lorenzo operazioneFLASH | Napoli, Di Lorenzo si opera: il motivo e cosa cambia per il rientroInfortunio Di Lorenzo - Novità a sorpresa in casa Napoli, con Di Lorenzo pronto ad un intervento: ecco dove e i nuovi tempi di recupero ... fantamaster.it

infortunio di lorenzo operazioneNapoli, Di Lorenzo si opera al piede: il comunicato della squadra!Napoli, Di Lorenzo già fuori per distorsione di secondo grado al ginocchio, ha deciso di effettuare l'operazione al piede sinistro! generationsport.it

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.