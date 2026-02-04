Infortunio Di Lorenzo | operazione al piede sinistro tempi di recupero e quando tornerà in campo

La notizia dell’infortunio di Giovanni Di Lorenzo si fa sempre più concreta. La clinica Villa Angela ha confermato che il difensore del Napoli è stato sottoposto a un intervento al piede sinistro. Ora si attendono i tempi di recupero, mentre i tifosi si chiedono già quando potrà tornare in campo.

La gestione dell'infortunio di Giovanni Di Lorenzo è stata aggiornata dalla clinica Villa Angela, dove è stato eseguito l’intervento al piede sinistro. L’operazione, affidata al dottor Ottorino Catani, è stata mirata a risolvere una condizione dolorosa che da tempo comprometteva le prestazioni del capitano del Napoli; la procedura è stata definita correttiva, finalizzata a eliminare un difetto strutturale e a restituire stabilità e mobilità all’arto interessato. L’esito è stato seguito dall’équipe medica con attenzione e i tempi di riabilitazione saranno decisivi per la programmazione delle settimane successive di lavoro sul campo. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

Giovanni Di Lorenzo, capitano del Napoli, si è sottoposto a un intervento chirurgico al piede sinistro nella clinica Villa Angela.

