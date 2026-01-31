Holm alla Juventus lo svedese arriva indipendentemente da Joao Mario? Ecco cosa filtra sull’operazione col Bologna

La Juventus sta trattando l’arrivo di Holm, il centrocampista svedese, e sembra che l’operazione non dipenda dall’eventuale acquisto di Joao Mario dal Bologna. In queste ore, fonti vicine alla società confermano che i due affari sono indipendenti e che la trattativa per Holm sta avanzando senza ostacoli. La società bianconera si muove con decisione per rafforzare il reparto mediano, senza lasciare spazio a dubbi sulla volontà di chiudere presto l’accordo.

in queste ore. La Juventus è pronta ad accendere i motori per il rush finale di mercato, con l'obiettivo di consegnare gli ultimi tasselli alla rosa. Le ultime ore di sessione potrebbero portare movimenti importanti, con trattative destinate a entrare nella fase decisiva proprio a ridosso del gong. Tra le questioni più calde sul tavolo della dirigenza c'è quella che riguarda Emil Holm, che appare sempre più vicino a un trasferimento a Torino. Come riferisce La Repubblica, il matrimonio tra il terzino e il club rossoblù è ai titoli di coda.

