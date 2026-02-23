Inter riecco Dumfries | l’olandese torna in gruppo e vede il Bodo Glimt | cosa filtra sulla sua convocazione e sulla gestione di Chivu

Dumfries torna in gruppo dopo settimane di assenza a causa di un problema fisico. La sua presenza in allenamento ha sorpreso gli osservatori, che avevano dubbi sulla sua ripresa. Durante la sessione, l’olandese ha mostrato buona forma e determinazione, mentre Chivu valuta il suo recupero in vista della prossima partita contro il BodoGlimt. La decisione finale sulla sua convocazione arriverà nei prossimi giorni.
Inter, riecco Dumfries: l’olandese torna in gruppo per la sfida alla JuventusDenzel Dumfries torna in gruppo dopo tre mesi di stop.

Dumfries in gruppo, può essere convocato per Inter Bodo: questa la possibile gestione dell’olandeseDumfries si aggrega alla squadra dopo aver superato un problema muscolare, una scelta che potrebbe portarlo a essere convocato per la partita contro Bodo.

