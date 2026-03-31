Il governo ha presentato un'informativa al Parlamento il 9 aprile, mentre il premier ha cercato di riaccendere l'attività dell'esecutivo, che si trovava in difficoltà. Dopo la sconfitta referendaria, le forze di maggioranza hanno deciso di non procedere con un voto anticipato, respingendo questa possibilità e mantenendo la linea di stabilità.

Nessun voto anticipato. La tentazione emersa nelle destre dopo la batosta referendaria è stata accantonata definitivamente. Anche per la presunta ostilità all’idea da parte del Colle in una difficile congiuntura internazionale come quella che stiamo vivendo. Lo hanno escluso i vicepremier Antonio Tajani e Matteo Salvini e gli stessi Fratelli d’Italia il giorno prima. Ieri la conferma. Giorgia Meloni finora silente parlerà e lo farà il 9 aprile con un’informativa in Parlamento. “L’informativa è un’opportunità che la presidente del Consiglio offre alle richieste di riferire sull’attività del governo, che comunque non si è mai interrotta con lo stesso impegno e la determinazione di sempre. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

© Lanotiziagiornale.it - Informativa al Parlamento il 9 aprile. Meloni prova a rianimare il governo in tilt

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