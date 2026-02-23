Sindacalista aggredito | sciopero e 8 giorni di prognosi per Cillo

Un sindacalista milanese ha subito un’aggressione da parte di un imprenditore, che lo ha colpito con pugni durante un incontro di lavoro. La causa è legata a una disputa sui diritti dei lavoratori. Marco Cillo, segretario generale Trasporti della Cgil Ticino Olona, ha ricevuto otto giorni di prognosi e ha deciso di organizzare uno sciopero per protestare contro la violenza. La vicenda ha suscitato grande attenzione tra i rappresentanti sindacali.

Un sindacalista milanese aggredito a pugni da un imprenditore: sciopero in programma Marco Cillo, segretario generale Trasporti della Cgil Ticino Olona, è stato colpito con violenza durante un confronto sindacale. L’episodio è avvenuto venerdì scorso alla Camera del lavoro di Legnano, in provincia di Milano, dove l’imprenditore ha interrotto una trattativa in videocollegamento, si è recato in auto alla sede e ha aggredito fisicamente Cillo. Il sindacalista è stato portato in ospedale con una prognosi di otto giorni. L’aggressore è stato fermato da altri presenti e dai funzionari della Camera del lavoro. 🔗 Leggi su Ameve.eu

