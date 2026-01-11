La Groenlandia è al centro di tensioni geopolitiche, con il Regno Unito che si prepara a inviare truppe e la Germania che si muove in sua difesa. In un contesto di crescente interesse internazionale, l’Europa sembra ancora in attesa di una risposta coordinata per garantire la sicurezza dell’area, mentre gli Stati Uniti mostrano un forte coinvolgimento nella regione.

Mentre l'Europa latita il compito di proteggere la Groenlandia dalle mire di Trump potrebbe toccare al Regno Unito. Londra, infatti, sta valutando l'ipotesi di inviare propri soldati in Groenlandia per placare i timori per la sicurezza paventati dal presidente Usa e, soprattutto, contrastare la crescente minaccia militare cinese e russa. La notizia è rilanciata dal quotidiano Telegraph che cita fonti governative britanniche secondo cui il premier laburista Keir Starmer ha preso "estremamente sul serio" la minaccia della Russia e della Cina nella zona e, parlandone anche con gli alleati europei, è intenzionato ad agire. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Groenlandia, Regno Unito pronto a mandare i propri soldati. Si muove anche la Germania

Leggi anche: Ucraina, Europa manderà soldati: sì di Francia e Regno Unito, Germania ci pensa

Leggi anche: Groenlandia, rumors: "Il Regno Unito tratta l'invio di truppe Ue"

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Trump e la Groenlandia, acquisto o conquista? Ecco come può prenderla in 4 mosse, gli scenari; Lo scontro sulla Groenlandia isola Kiev, l’Europa deve alzare la voce con gli Usa; Groenlandia, ecco il piano Trump (per escludere la Danimarca): l'accordo militare. Donald: «Me ne occuperò fra 2 mesi».

Il Regno Unito sta valutando con gli alleati Ue l’invio di una forza militare in Groenlandia - L'indiscrezione del Telegraph: «I piani prevedono soldati, navi e aerei per proteggere l'isola». msn.com