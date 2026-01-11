Groenlandia Regno Unito pronto a mandare i propri soldati Si muove anche la Germania
La Groenlandia è al centro di tensioni geopolitiche, con il Regno Unito che si prepara a inviare truppe e la Germania che si muove in sua difesa. In un contesto di crescente interesse internazionale, l’Europa sembra ancora in attesa di una risposta coordinata per garantire la sicurezza dell’area, mentre gli Stati Uniti mostrano un forte coinvolgimento nella regione.
Mentre l'Europa latita il compito di proteggere la Groenlandia dalle mire di Trump potrebbe toccare al Regno Unito. Londra, infatti, sta valutando l'ipotesi di inviare propri soldati in Groenlandia per placare i timori per la sicurezza paventati dal presidente Usa e, soprattutto, contrastare la crescente minaccia militare cinese e russa. La notizia è rilanciata dal quotidiano Telegraph che cita fonti governative britanniche secondo cui il premier laburista Keir Starmer ha preso "estremamente sul serio" la minaccia della Russia e della Cina nella zona e, parlandone anche con gli alleati europei, è intenzionato ad agire. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
