Antitrust avvia indagine su supermercati faro su prezzi alimentari

L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha avviato un’indagine sui supermercati, con particolare attenzione ai prezzi dei prodotti alimentari. L’obiettivo è analizzare il ruolo della grande distribuzione organizzata nella filiera agroalimentare, considerando la crescente differenza tra l’inflazione generale e quella dei beni alimentari negli ultimi anni. Questa iniziativa mira a favorire una maggiore trasparenza e concorrenza nel settore.

L’Antitrust avvia un’indagine sui supermercati e accende un faro sui prezzi alimentari. L’Autorità garante della concorrenza e del mercato comunica infatti di aver avviato un’indagine conoscitiva sul ruolo svolto dalla Grande distribuzione organizzata (Gdo) nell’ambito della filiera agroalimentare, anche prendendo spunto dalla netta divaricazione che si è determinata negli ultimi anni tra l’inflazione generale e l’inflazione dei generi alimentari. In particolare – in base ai dati dell’ Istat – tra ottobre 2021 e ottobre 2025 i prezzi dei beni alimentari hanno fatto registrare un incremento del 24,9%, superiore di quasi 8 punti percentuali rispetto a quello registrato nello stesso periodo dall’Indice generale dei prezzi al consumo (pari al 17,3%). 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Antitrust avvia indagine su supermercati, faro su prezzi alimentari Leggi anche: Whatsapp e intelligenza artificiale, Ue avvia un’indagine antitrust su Meta Leggi anche: Prezzi alimentari saliti del 24,9% in quattro anni: faro dell'Antitrust sulla Grande distribuzione Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Lidl Italia: la spesa di gennaio è all’insegna del risparmio; Beni alimentari alle stelle: prezzi su del 24,9% in 4 anni. “Dettano legge le grandi catene”; Istat, l'inflazione torna a correre. Associazioni dei consumatori sul piede di guerra. Prezzi degli alimentari al supermercato troppo alti, l’Antitrust apre un’inchiesta - L’indagine del Garante sulla Gdo: aumenti sugli scaffali molto superiori all’inflazione, controlli su filiera e concorrenza ... repubblica.it

L’Antitrust apre un’indagine sulla gdo per la corsa dei prezzi alimentari - (askanews) – L’Autorità garante della concorrenza e del mercato ha avviato un’indagine conoscitiva sul ruolo svolto dalla grande distribuzione organizzata nell’ambito della filiera agr ... msn.com

AGCM – ANTITRUST * «AVVIATA INDAGINE SU GRANDE DISTRIBUZIONE ORGANIZZATA E FILIERA AGROALIMENTARE» - L’attività dell’Autorità si concentrerà in particolare sul ruolo svolto dalle catene distributive nella ripartizione del valore aggiunto lungo la filiera ... agenziagiornalisticaopinione.it

Sui rincari, l'Antitrust avvia indagine su Grande distribuzione e filiera agroalimentare Leggi l'articolo #inflazione facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.