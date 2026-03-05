Il giudice palermitano Bruno Fasciana è il nuovo presidente del tribunale di Sciacca

Il plenum del Csm ha scelto il giudice palermitano Bruno Fasciana come nuovo presidente del tribunale di Sciacca. La decisione è stata presa all’unanimità dalla quinta Commissione e ufficializzata dal consiglio. Fasciana assume ora questa carica dopo aver ricevuto il consenso dei membri del Csm. La nomina è stata comunicata senza ulteriori dettagli o commenti ufficiali.

Lo ha deciso il plenum del Csm con un voto all'unanimità. Prende il posto di Antonio Tricoli che ha completato il ciclo massimo di 8 anni alla guida degli uffici giudiziari . Lo ha deciso il plenum del Csm, accogliendo la proposta della quinta Commissione, con un voto all'unanimità. Prende il posto di Antonio Tricoli che lo scorso luglio ha completato il ciclo massimo di 8 anni alla guida degli uffici giudiziari. Fasciana, 65 anni, magistrato di lungo corso, ha esercitato per molti anni la funzione di giudice a Palermo. Attualmente è presidente della quarta sezione del tribunale del capoluogo. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

