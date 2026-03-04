Il Csm ha deciso | è Bruno Fasciana il presidente del tribunale di Sciacca

Il Consiglio superiore della magistratura ha ufficialmente scelto Bruno Fasciana come nuovo presidente del tribunale di Sciacca. La decisione è stata presa all’unanimità dal plenum, che ha confermato la nomina senza esitazioni. Fasciana, quindi, assume ora la guida dell’istituzione giudiziaria locale, sostituendo il precedente presidente. La nomina è immediatamente efficace e rappresenta un passaggio importante per il tribunale di Sciacca.

Prenderà il posto di Antonio Tricoli che lo scorso luglio ha completato il ciclo di massimo 8 anni a capo del palazzo di giustizia È Bruno Fasciana, ed è stato votato all'unanimità dal plenum del Csm, il nuovo presidente del tribunale di Sciacca. Fasciana, 65 anni, di Palermo, prenderà il posto di Antonio Tricoli che lo scorso luglio ha completato il ciclo di massimo 8 anni a capo del tribunale. Il neo presidente del tribunale di Sciacca è stato presidente della quarta sezione penale del tribunale del capoluogo siciliano. AgrigentoNotizie è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it Il presidente Tocco sui contributi irrigui: "Il Tribunale amministrativo ha riconosciuto il buon lavoro del Consorzio"Il fatto che siano stati accolti parzialmente i ricorsi dei consorziati non si tradurrebbe nella sconfitta del Consorzio bonifica centro dato che,... Il piano di Trump per l’attacco all’Iran: «Ma il presidente non ha ancora deciso»Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump può dare l’ordine di attaccare l’Iran anche questa settimana.