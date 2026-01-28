Carini emergenza riscaldamenti nelle scuole | incontro in Provincia

Questa mattina a Carini si è tenuto un incontro tra amministratori e tecnici per affrontare il problema dei riscaldamenti nelle scuole. La questione è diventata urgente dopo i numerosi disagi segnalati dagli studenti e dai genitori, che chiedono interventi rapidi per garantire ambienti più caldi e sicuri. La Provincia si prepara a prendere decisioni concrete per risolvere la situazione.

Si è svolto oggi un incontro presso la Provincia per discutere delle gravi problematiche legate al riscaldamento nelle scuole del territorio. Alla riunione ha partecipato Giovanni Gallina, referente di CittadinanzAttiva, che ha portato all’attenzione degli organi competenti le difficoltà vissute quotidianamente da studenti e personale scolastico. «Lavoriamo con tutti gli enti coinvolti – ha dichiarato Gallina – l’importante è risolvere il problema. I ragazzi sono costretti a rimanere seduti per ore durante le lezioni e il freddo penetra nelle ossa. Non è come stare a casa, dove ci si può muovere liberamente».🔗 Leggi su Palermotoday.it

A Carini e Gallina si affrontano le criticità legate ai riscaldamenti nelle scuole, con l’Udc che sottolinea come i diritti degli studenti non possano essere compromessi dai bilanci.

