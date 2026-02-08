a rischio aiuti alle famiglie con disabili

Le famiglie con disabili gravissimi a Castelfranco temono di perdere gli aiuti. Il contributo previsto si ferma il 31 maggio e nessuno sa ancora se verrà prorogato. Le famiglie chiedono certezze, perché non possono vivere nell’incertezza.

CASTELFRANCO "Il contributo per le disabilità gravissime è garantito fino al 31 maggio. Le famiglie non possono vivere nell’incertezza". Lo dice Ilaria Duranti, consigliera comunale della minoranza Uniti per Castelfranco facendo suo il grido d’allarme lanciato dalla Rete inclusione Empolese Valdarno. Il gruppo consiliare di centrosinistra Castelfranco Unita ha depositato un ordine del giorno per il prossimo consiglio comunale in programma il 10 febbraio a Castelfranco per chiedere "al Governo lo sblocco immediato delle risorse relative al Fondo nazionale per le non autosufficienze. "Le famiglie del territorio hanno ricevuto comunicazione che il contributo per le disabilità gravissime è garantito solo fino al 31 maggio 2026", scrive Uniti per Castelfranco. 🔗 Leggi su Lanazione.it

