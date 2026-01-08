Schianto tra auto e bicicletta in via Solferino a Fornovo | ciclista ferito

Giovedì 8 gennaio, alle ore 8, si è verificato un incidente tra un'auto e una bicicletta in via Solferino a Fornovo, presso l’incrocio con via Giuseppe Di Vittorio. Nell’impatto, il ciclista è rimasto ferito. L’intervento delle forze dell’ordine e dei soccorsi ha permesso di gestire la situazione. L’incidente evidenzia l’importanza di rispettare le regole stradali e di prestare attenzione alla sicurezza di tutti gli utenti della strada.

Alle ore 8 di giovedì 8 gennaio si è verificato un grave incidente stradale all'incrocio tra via Solferino e via Giuseppe Di Vittorio a Fornovo. Per cause in corso di accertamento una bicicletta e un'auto sono venute a contatto, all'altezza di un incrocio. L'allarme è scattato da subito e sul. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

