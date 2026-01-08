Schianto tra auto e bicicletta in via Solferino a Fornovo | ciclista ferito

Giovedì 8 gennaio, alle ore 8, si è verificato un incidente tra un'auto e una bicicletta in via Solferino a Fornovo, presso l’incrocio con via Giuseppe Di Vittorio. Nell’impatto, il ciclista è rimasto ferito. L’intervento delle forze dell’ordine e dei soccorsi ha permesso di gestire la situazione. L’incidente evidenzia l’importanza di rispettare le regole stradali e di prestare attenzione alla sicurezza di tutti gli utenti della strada.

Alle ore 8 di giovedì 8 gennaio si è verificato un grave incidente stradale all'incrocio tra via Solferino e via Giuseppe Di Vittorio a Fornovo. Per cause in corso di accertamento una bicicletta e un'auto sono venute a contatto, all'altezza di un incrocio. L'allarme è scattato da subito e sul. 🔗 Leggi su Parmatoday.it © Parmatoday.it - Schianto tra auto e bicicletta in via Solferino a Fornovo: ciclista ferito Leggi anche: Schianto tra auto e bicicletta, ciclista in prognosi riservata. Moto-furgone: 48enne grave Leggi anche: Schianto tra due auto a Riccò di Fornovo, tre feriti: 23enne incastrato. E' grave al Maggiore La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Schianto tra auto e bicicletta in via Solferino a Fornovo: ciclista ferito; In bici contro un'auto in via Sirtori, ferita una donna di 43 anni; Incidente stradale tra auto e bicicletta. Muore un ciclista; Urtata da un'auto mentre va in bicicletta, 69enne in ospedale. San Severino, sbalzato dalla bici dopo lo schianto con un furgoncino: ciclista in prognosi riservata - SAN SEVERINO – Grave incidente questa mattina, intorno alle ore 8, in via Madonna dei Lumi, la strada che scende da Castello al Monte al centro abitato di San Severino. corriereadriatico.it Incidente a Milano in via Ascanio Sforza, schianto tra auto e moto: morto 37enne, ferita la compagna di 24 anni - L'automobile era guidata da un argentino di 46 anni in vacanza con la famiglia. milano.corriere.it

Schianto tra auto e bicicletta, ciclista in prognosi riservata. Moto-furgone: 48enne grave - A Minozzo, intorno alle 14,50 in corso Prampa, scontro tra un’auto e una ... ilrestodelcarlino.it

Nuoro, schianto mortale in galleria: ecco chi è la vittima Gravissimo lo scontro fra due auto, ci sono anche due feriti - facebook.com facebook

Quartu, schianto auto-moto a S’Ecca S’Arrideli: morto un motociclista x.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.