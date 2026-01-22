Incidente in viale Einaudi a Bari ciclista ferito dopo impatto con auto | prognosi di 40 giorni

Un incidente si è verificato mercoledì 21 gennaio in viale Kennedy a Bari, vicino all’incrocio con corso Alcide De Gasperi. Un ciclista è rimasto ferito dopo aver avuto un impatto con un’auto. Le sue condizioni sono state valutate e gli è stata rilasciata una prognosi di 40 giorni. Le autorità stanno indagando sulle cause dell’incidente per chiarire l’accaduto.

Ha riportato una prognosi di 40 giorni il ciclista ferito a seguito di un impatto con un'auto avvenuto nel tardo pomeriggio di mercoledì 21 gennaio in viale Kennedy a Bari, nelle vicinanze dell'incrocio con corso Alcide De Gasperi.

