Incidente sulla Cilentana tra Agropoli e Prignano | traffico in tilt

Sulla strada Cilentana, tra gli svincoli di Agropoli sud e Prignano Cilento, si è verificato un incidente tra una BMW station wagon e una Mini Cooper. Le due vetture sono entrate in collisione in modo violento, causando disagi al traffico. Sul posto sono intervenuti i soccorsi del 118, le forze dell'ordine per i rilievi e i vigili del fuoco per le operazioni di soccorso.

Brutto incidente stradale lungo la Cilentana, tra gli svincoli di Agropoli sud e Prignano Cilento. Una BMW station wagon e una Mini Cooper, per cause da accertare, si sono violentemente scontrate: sul posto, il 118 per i soccorsi, le forze dell'ordine per i rilievi e i vigili del fuoco per la messa in sicurezza. Accertamenti in corso, dunque, per ricostruire l'esatta dinamica e le cause del sinistro. Nessun ferito grave. SalernoToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. Incidente fatale a Cologna: Dario a bordo del suo scooter finisce contro un palo e muore, il cordoglio del sindaco di Pellezzano 🔗 Leggi su Salernotoday.it

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