Nel primo pomeriggio di oggi, sulla Strada Statale 7, poco dopo Massafra, si è verificato un incidente tra un’auto e un furgone al chilometro 639,550. Una donna coinvolta nell’incidente è rimasta ferita e trasportata in ospedale. Sul posto sono intervenuti le autorità per gestire la situazione e ricostruire le cause dell’incidente.

Un grave incidente stradale si è verificato nel primo pomeriggio di oggi lungo la Strada Statale 7, poco dopo Massafra, all’altezza del chilometro 639,550. L’impatto, avvenuto tra un furgone e una vettura Lancia Ypsilon, è avvenuto su un asfalto reso viscido dalla pioggia, rendendo la scena particolarmente pericolosa. Le cause che hanno portato allo scontro sono ancora in fase di accertamento da parte delle autorità competenti, ma la violenza dell’impatto ha richiesto un intervento immediato da parte dei soccorritori. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti prontamente i vigili del fuoco del distaccamento di Porto, che hanno estratto una donna rimasta incastrata nell’abitacolo della sua vettura. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

Incidente tra auto e furgone sulla Statale 7: una donna ferita trasporta in ospedale

