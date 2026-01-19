Incidente stradale l' auto si ribalta una donna finisce in ospedale

Nella domenica pomeriggio a Seregno, un incidente stradale ha coinvolto un'auto che si è ribaltata, causando il ricovero di una donna in ospedale. L'incidente si è verificato dopo che il conducente ha perso il controllo del veicolo. Sul posto sono intervenuti i soccorsi per le necessarie verifiche e assistenza.

Perde il controllo del mezzo e l’auto si ribalta. Incidente stradale nel primo pomeriggio di domenica 18 gennaio a Seregno. Erano circa le 13.45 quando, in via Cadore, è avvenuto il sinistro. Sono stati allertati subito i soccorsi. Dall’Agenzia regionale emergenza urgenza sono state inviate in codice rosso un’ambulanza e un’automedica. Sul posto anche i vigili del fuoco con l’autopompa serbatoio e il carro fiamma dai volontari di Seregno. La persona rimasta ferita è una donna di 56 anni. Le sue condizioni sono apparse meno gravi rispetto a quanto inizialmente ipotizzato. La donna è stata trasportata in codice giallo al pronto soccorso dell’ospedale San Gerardo di Monza.🔗 Leggi su Monzatoday.it

Incidente stradale, auto si ribalta: 22enne in ospedale

Un incidente stradale si è verificato a Giussano, lungo la SP 102, intorno alle 19. Un'auto si è ribaltata, coinvolgendo un giovane di 22 anni, attualmente ricoverato in ospedale. Le cause dell'incidente sono in fase di accertamento. La situazione è sotto controllo e le autorità stanno indagando per chiarire le dinamiche dell’accaduto.

