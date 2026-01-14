Incidente stradale giovanissima investita e trasportata al pronto soccorso

Un incidente stradale si è verificato nel pomeriggio di mercoledì 14 gennaio a Terni, in via Gramsci, vicino all'Ipercoop. Una ragazza di 15 anni è stata investita ed è stata trasportata al pronto soccorso per le cure necessarie. La dinamica dell’incidente è ancora al vaglio delle autorità competenti.

Nuovo incidente stradale a Terni. Nel pomeriggio di mercoledì 14 gennaio una giovanissima ragazza di 15 anni è stata investita in via Gramsci, all'altezza dell'Ipercoop. Coinvolta una vettura Citroen guidata da una donna di 64 anni.La ragazza è stata subito trasportata al vicino pronto soccorso.

