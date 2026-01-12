Pedone investito in via Vittorio Veneto ad Arezzo | donna grave in ospedale

Nella sera di oggi, alle 18.12, il servizio di emergenza 118 della ASL Toscana Sud Est è intervenuto in via Vittorio Veneto ad Arezzo, a seguito dell’investimento di una donna. La vittima è stata soccorsa e trasportata in ospedale in condizioni gravi. L’intervento è ancora in corso per garantire le cure necessarie.

È stato attivato alle ore 18.12 il 118 della ASL Toscana Sud Est ad Arezzo, in via Vittorio Veneto, per l’investimento di una donna. Sul posto sono intervenuti l’auto infermieristica di Arezzo, la Misericordia Arezzo, l’elisoccorso Pegaso 2 e la Polizia Municipale. La donna, 48 anni, dopo le prime cure è stata trasportata in codice 3 (massima gravità) all’Ospedale San Donato. Sono in corso gli accertamenti per ricostruire la dinamica dell’incidente. L'articolo proviene da Arezzo News - L'Ortica. 🔗 Leggi su Lortica.it

