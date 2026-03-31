Incidente in superstrada all' altezza di Montopoli | lunghe code e rallentamenti

Questa mattina sulla superstrada Fi-Pi-Li, all'altezza di Montopoli Valdarno in direzione Pisa, si è verificato un incidente. L'evento ha causato lunghe code e rallentamenti lungo il tratto interessato. La circolazione è risultata fortemente congestionata, con veicoli che hanno subito ritardi significativi nel transito. La dinamica dell'incidente e eventuali dettagli sulle persone coinvolte non sono ancora stati resi noti.

Un'altra mattinata difficile per gli utenti della superstrada Fi-Pi-Li. Un incidente si è verificato all'altezza di Montopoli Valdarno, direzione Pisa, questa mattina 31 marzo. Sarebbero diversi i mezzi coinvolti con la conseguente formazione di code e rallentamenti.La superstrada è stata chiusa in entrambe le direzioni nel tratto interessato per permettere i soccorsi. Sul posto anche l'elisoccorso Pegaso. PisaToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. 🔗 Leggi su Pisatoday.it © Pisatoday.it - Incidente in superstrada all'altezza di Montopoli: lunghe code e rallentamenti Articoli correlati Leggi anche: Tamponamento sulla E45 a Bosco, lunghe code e rallentamenti Incidente lungo la tangenziale Nord: due veicoli coinvolti, forti rallentamenti e code a CollegnoUn incidente si è verificato nel pomeriggio di mercoledì, 11 febbraio, lungo la tangenziale Nord di Torino, all'altezza di Collegno e in direzione... Una selezione di notizie Discussioni sull' argomento Lecco, perde il controllo dello scooter e finisce contro il guardrail: muore il 59enne Giacomo De Luca di Oggiono; Frontale nella notte: due feriti gravi a Torrette; Incidente sulla superstrada Cassino-Formia: donna perde il controllo dell’auto e si schianta contro lo spartitraffico; Lecco, perde il controllo dello scooter e si schianta: morto 59enne. Incidente in superstrada: l’Anas chiede i danni, ma poi fa dietrofrontMacerata, 12 marzo 2026 – Finisce con l’auto dentro una buca in superstrada e una ruota resta danneggiata. L’Anas, con una raccomandanta inviata all’avvocato Sandro Giustozzi, che era al volante della ... ilrestodelcarlino.it SAN GIORGIO IN BOSCO (PD). L’URTO E IL VOLO NEL FOSSATO, ANZIANO MUORE IN BICICLETTA La vittima è un 80enne di Fontaniva. L’incidente all’alba in via Bocchiero, all’incrocio con via dei Laghi a San Giorgio in Bosco (Pd). Dopo lo schianto con u facebook Dopo 18 giorni di ricovero per l’incidente del 7 marzo, il consigliere Giovanni Angelino lascia l’ospedale di Matera e ringrazia sanitari e cittadini. Difende il lavoro della sanità locale. x.com