Tamponamento sulla E45 a Bosco lunghe code e rallentamenti

Nel pomeriggio di oggi, intorno alle 17.15, si è verificato un tamponamento sulla E45, in direzione Città di Castello, tra gli svincoli di Bosco e Ponte Pattoli. L'incidente ha causato lunghe code e rallentamenti sulla carreggiata nord, coinvolgendo probabilmente più veicoli. Si consiglia di prestare attenzione e di monitorare le condizioni del traffico prima di mettersi in viaggio lungo questa tratta.

Un tamponamento è avvenuto intorno alle 17.15 lungo la E45, sulla carreggiata nord, in direzione di Città di Castello, tra gli svincoli di Bosco e Ponte Pattoli.I conducenti non hanno riportato ferite e sono usciti dai mezzi, segnalando l'incidente e la corsia di marcia occupata.Si segnalano. 🔗 Leggi su Perugiatoday.itImmagine generica

