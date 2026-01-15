Tamponamento sulla E45 a Bosco lunghe code e rallentamenti

Nel pomeriggio di oggi, intorno alle 17.15, si è verificato un tamponamento sulla E45, in direzione Città di Castello, tra gli svincoli di Bosco e Ponte Pattoli. L'incidente ha causato lunghe code e rallentamenti sulla carreggiata nord, coinvolgendo probabilmente più veicoli. Si consiglia di prestare attenzione e di monitorare le condizioni del traffico prima di mettersi in viaggio lungo questa tratta.

