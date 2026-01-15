Tamponamento sulla E45 a Bosco lunghe code e rallentamenti
Nel pomeriggio di oggi, intorno alle 17.15, si è verificato un tamponamento sulla E45, in direzione Città di Castello, tra gli svincoli di Bosco e Ponte Pattoli. L'incidente ha causato lunghe code e rallentamenti sulla carreggiata nord, coinvolgendo probabilmente più veicoli. Si consiglia di prestare attenzione e di monitorare le condizioni del traffico prima di mettersi in viaggio lungo questa tratta.
Un tamponamento è avvenuto intorno alle 17.15 lungo la E45, sulla carreggiata nord, in direzione di Città di Castello, tra gli svincoli di Bosco e Ponte Pattoli.I conducenti non hanno riportato ferite e sono usciti dai mezzi, segnalando l'incidente e la corsia di marcia occupata.Si segnalano. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
Leggi anche: Lunghe code nel pomeriggio lungo la E45 a causa di un tamponamento tra due veicoli
Leggi anche: Incidente sulla Pontina, tamponamento tra due furgoni: lunghe code e traffico in tilt
Tamponamento fra auto sulla E45, muore la passeggera. Aveva 58 anni - In una giornata che già era cominciata male, con la notizia del maxi tamponamento a catena sulla Centrale Umbra che ha ... lanazione.it
Leggi su Tgr Abruzzo Famiglia nel bosco apre ai vaccini In attesa dell'avvio della perizia piscologica sulla coppia uno dei loro legali conferma l'apertura alle vaccinazioni obbligatorie per i 3 figli facebook
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.